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林益全兩分砲建功 悍將全年戰績爬上第1名

最新更新：2019/09/14 20:29

（中央社記者謝靜雯新北14日電）中職富邦悍將隊林益全手感火燙，今天敲出超前兩分砲，為個人本季第23轟，率隊以3比1擊敗Lamigo桃猿隊，全年度戰績超越桃猿、攀上第1名，總教練陳連宏表示：「球隊很團結」。

悍將隊昨天起在主場新莊棒球場與桃猿隊打3連戰，為拚戰績關鍵系列賽，悍將隊昨天大比分13比0擊敗桃猿隊，今天兩隊形成投手戰。

悍將隊先發投手包林傑用104球投6.2局，僅在3局接連被敲2支安打，失掉1分，總計被敲8支安打，投出6次三振、沒有保送，優質先發有效壓制桃猿隊打線，7局2人出局、兩隊1比1平手時退場、無關勝敗。

悍將隊今天比賽3局下半靠著戴培峰二壘打、高孝儀、胡金龍接連安打送回追平分，8局胡金龍敲出內野安打，林益全敲出個人本季第23轟，2分砲幫助球隊超前比分，單季23轟也追平2015年個人單季全壘打數，有機會再推高紀錄。

林羿豪今天7局兩隊平手時接手中繼，總計投1.1局僅被敲出1支安打、無失分，近期連4場後援出賽無失分，球隊順利拿勝，林羿豪拿下個人本季第3勝。

悍將隊總教練陳連宏表示，包林傑前一陣子也有一些狀況，今天先發出賽讓他照自己的方式投，控球不錯、投球內容很好；悍將隊拿下2連勝，桃猿隊吞下6連敗。

拿下關鍵勝利，悍將隊全年度戰績排名超越桃猿、爬上第1名，陳連宏表示，球隊感覺很團結，無法明確的說哪一個環節是關鍵，但是關鍵時刻總有人可以挺身做出貢獻，投捕不斷的溝通、修正，收到不錯的成效。（編輯：吳協昌）1080914

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