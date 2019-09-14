林益全23轟平個人單季紀錄 渴望打總冠軍賽

中華職棒14日在新莊棒球場進行富邦悍將隊（圖）與Lamigo桃猿隊的賽事，悍將終場以3比1擊敗桃猿，全年度戰績攀上第一名，賽後選手在場中開心致意。中央社記者張新偉攝 108年9月14日

（中央社記者謝靜雯新北14日電）富邦悍將隊的林益全，近期手感不錯，昨天單場4安，今天以兩分砲率隊拿下關鍵勝利，全年度戰績攀上第一。林益全表示，富邦接手球隊3年，「大家想打總冠軍賽的渴望很強烈」。

中職下半球季接近尾聲，各隊進入拚戰績的關鍵期，悍將隊越打越順手，13日起與Lamigo桃猿隊的3連戰，不僅要拚下半季戰績，更攸關全年度排名，今天賽前悍將隊全年度戰績落後桃猿隊0.5場勝差，今天順利拿下勝利、全年度戰績攀上第一。

林益全近期打擊手感維持不錯，今天賽前5場出賽都有安打表現，總計23打數敲出11支安打，昨天比賽單場4安，今天比賽前3次打擊沒有表現，8局敲出超前比分的2分砲，幫助球隊以3比1拿下勝利。

林益全表示，8局與桃猿隊投手王躍霖對戰，當下沒有想太多，只要球投進喜歡的好球帶就積極攻擊，收到不錯的效果，本季第23轟出爐，追平目前為止中職生涯單季最多轟紀錄，但他表示不會特別去想要打多少全壘打，「順順的就好，一切以團隊為主」。

林益全也透露，雖然隊友們彼此間都不會特別去談，但是大家都知道今天的比賽是拚全年度戰績的關鍵，「有時候攤開講反而壓力更大，今天順利拿下勝利，但下半季還有12場比賽，要繼續努力」。

富邦2016年季後接手義大犀牛隊，去年在季後挑戰賽不敵統一獅隊、無緣總冠軍賽，林益全直言，越接近球季尾聲，大家都有壓力，但感受到團隊求勝慾望，想要打總冠軍賽的渴望很強烈，接下來的比賽一場一場來。（編輯：屈享平）1080914

中華職棒14日在新莊棒球場進行Lamigo桃猿隊與富邦悍將隊的賽事，悍將林益全在8局下敲出中外野方向全壘打，帶有兩分打點，幫助球隊獲勝。中央社記者張新偉攝 108年9月14日