林子偉張育成兵役待解 有望打亞錦棒球賽

（中央社記者謝靜雯台北16日電）亞洲棒球錦標賽中華培訓隊24人今天報到，展開集訓，預計23日與味全龍隊打交流賽。亞錦賽攸關奧運棒球資格賽門票，旅外球員林子偉、張育成兵役問題待解，有望披上中華隊球衣。

外界關注亞錦賽徵召列管球員及旅外球員名單，中華棒協持續協調中，據了解，不少旅外球員表達有意願打亞錦賽。

具美國職棒大聯盟資歷的紅襪隊野手林子偉、印地安人隊野手張育成，雖然2015年曾打過亞錦賽，但兩人沒在期效內使用補充役資格，目前尚有兵役問題需要解決。兩人在大聯盟40人名單中，若所屬球隊沒有打入美職季後賽，兩人代表參加亞錦賽的機會大。

2019年亞洲棒球錦標賽將於10月14日起在台中舉行，由台灣電力成棒隊總教練李盈南掌兵符，亞錦賽攸關2020年東京奧運棒球項目資格賽門票，若11月世界12強棒球賽中華隊沒能順利搶下奧運門票，亞錦賽前2名球隊（扣除日本隊），將能透過奧運最終6搶1資格賽，取得參加奧運資格。

中華棒球協會先前已經公布24人中華培訓隊名單，陣中除了成棒國手資歷豐富的合作金庫成棒隊野手林瀚、雅加達亞運抗韓英雄吳昇峰外，剛在Ｕ18世界盃棒球賽拿下冠軍的中華隊班底、北科附工青棒隊投手陳柏毓也在陣中。

培訓隊今天在台中台體大報到，展開集訓，預計23日將與中職新軍味全龍隊打交流賽。今年小聯盟球季已經結束的旅美教士隊投手宋文華，因為有練球需求，預期也會隨隊培訓；中華棒協將於23日召開選訓會議確認名單，最遲9月30日正式公布。（編輯：唐聲揚）1080916