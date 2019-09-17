張志豪24轟平個人紀錄 全力送球隊進季後賽

中職中信兄弟隊洋投紐維拉（Elih Villanueva）17日在新莊球場登板先發，迎戰富邦悍將隊，6局好投率隊以4比3奪勝。中央社記者張新偉攝 108年9月17日

（中央社記者謝靜雯新北17日電）中信兄弟隊張志豪相隔約3週再開轟，今天與富邦悍將隊交手，2局敲出2分砲帶起球隊氣勢，全壘打數追平生涯單季最多，他說，先前處於調整期，接下來目標全力將球隊送進季後賽。

中職中信兄弟隊張志豪，近年展現不錯全壘打火力，今天賽前本季敲出23轟，但上一次開轟已經是8月24日，今天與悍將隊比賽再開轟，本季第24轟出爐，追平目前為止個人單季全壘打數紀錄，有機會改寫紀錄，並且挑戰全壘打王。

張志豪表示，有一段時間沒有開轟，但是不會特別擔心，就像Lamigo桃猿隊強打者朱育賢一樣，隨著球季進行，總會遇到身體疲勞期；張志豪提到，前一陣子出現類似的狀況，但不會心急，「先把身體狀況調整好，找出揮棒速度，球隊還有機會打季後賽」。

張志豪表示，前陣子雖然沒有開轟，但藉由這段期間不斷調整，「所有東西都做好後，全壘打就會跟著出來」。

目前聯盟全壘打排行依序為朱育賢28轟、統一獅蘇智傑26轟、兄弟隊林智勝25轟，張志豪排名第4名，他表示，全壘打王獎項有機會就去爭取，但還是要看運氣，「現階段最重要的，是要盡全力把球隊送進季後賽」。（編輯：黃世雅）1080917

中華職棒中信兄弟隊17日在新莊球場與富邦悍將隊交手，兄弟張志豪2局轟出2分砲帶起球隊氣勢，同時個人全壘打數也追平生涯單季最多。中央社記者張新偉攝 108年9月17日