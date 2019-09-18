樂天曾贊助NBA 日媒：傳已談妥收購桃猿隊

（中央社記者楊明珠東京18日專電）日本的IT大廠樂天集團考慮收購台灣的人氣職棒球團Lamigo桃猿隊，桃猿隊於今年7月宣布轉賣，樂天曾贊助西班牙的足球隊俱樂部、美國職籃（NBA）的隊伍一度成為話題。

日本產經體育報今天報導，球界相關人士透露，樂天（位於東京世田谷區，董事長兼社長為三木谷浩史）收購桃猿隊一事已談妥。

桃猿隊是從2012年以來，近7年拿了5座總冠軍，到上一球季為止2連霸的強隊，7月宣布轉賣後，日本方面向桃猿隊交涉的案件有幾件，其中最有力的交涉對象是樂天。

樂天曾因贊助西班牙FCB巴塞隆納足球隊俱樂部、美國職籃NBA金州勇士隊成為話題，現在又有新的全球戰略。樂天2018年度營業額逾1兆日圓（約新台幣2900億元），有意參與桃猿隊的經營。

報導說，樂天收購桃猿隊有很大的好處，樂天從2008年就開始經營「台灣樂天市場」，今年3月還與台灣最大的網購平台PC Home合作，旗下的樂天銀行今年7月取得在台灣的銀行業務許可，在台事業版圖逐漸擴大，如果能參與桃猿隊的經營，有助於提升知名度和品牌力。

樂天旗下有日本職棒樂天金鷲隊，今後可加強選手交流，並在培育人才方面發揮效果。本季桃猿隊選手王柏融轉而效力日職火腿隊，今年8月日本棒球國家代表隊監督稻葉到台灣視察時，頗看好桃猿隊所屬的2棒打者林立，桃猿隊實力好的選手輩出。

日職樂天金鷲隊目前有來自台灣的右投宋家豪在1軍，8月U18比賽台灣代表隊的左投王彥程簽署育成契約。2、3月將前往台灣，與桃猿隊舉辦國際交流賽等，與台灣球界的關係逐漸加強。

報導說，最近台灣的富邦銀行以約11億日圓的資金取得球團，有此前例，樂天要收購桃猿隊的金額也可能是這個「規模」。（編輯：高照芬）1080918