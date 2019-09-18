Lamigo桃猿轉賣日商樂天 領隊證實已向中職報備

日本媒體報導樂天集團要買下中華職棒Lamigo桃猿隊，桃猿領隊劉玠廷表示，確實有這件事情，19日會召開記者會說明。（中央社檔案照片）

（中央社記者楊啟芳台北18日電）日本媒體報導樂天集團要買下中華職棒Lamigo桃猿隊，桃猿領隊劉玠廷表示，確實有這件事情，明天會召開記者會說明，中職秘書長馮勝賢說，會長吳志揚也將出席記者會。

Lamigo桃猿7月初宣布啟動轉賣程序，投下震撼彈，不過承諾會經營球隊直到找到買主為止。根據日本媒體sanspo.com今天報導指出，日本企業樂天集團有意出手買下桃猿隊，並與桃猿之間的買賣交涉很成功。

桃猿領隊劉玠廷表示，「的確有這樣的事情正在進行中，明天會與樂天一起召開記者會說明」。

中職秘書長馮勝賢說，這2天領隊劉玠廷有跟聯盟報備這件事情，明天中職會長吳志揚也會一同出席記者會，統一和外界說明，「畢竟這是大事，一律都要講清楚」。

由於樂天集團是外資，之後會採用什麼方式買下球隊，馮勝賢表示，「會開始走程序，等他們提供資料後確認，最重要的還是要常務理事會討論，並全數通過才行。」雖然新球隊加盟有外資限制，不過馮勝賢也強調，易主、加盟是採用不同機制，也會有不同規範。

桃猿隊近7年拿了5座總冠軍，從2004年La New熊接手開始，拿下6次總冠軍，去年完成隊史第2度2連霸，今年6月上半季封王，拿下隊史第13座季冠軍，也是破紀錄連拿5座季冠軍的球隊。

桃園市長鄭文燦今天則表示，尊重球隊的判斷跟選擇，但希望球隊跟市政府在未來的合作緊密不會改變。。（編輯：張芷瑄）1080918