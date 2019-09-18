彭政閔告別新莊 陳金鋒送行李箱象徵如影隨形

（中央社記者謝靜雯新北18日電）中職中信兄弟隊「恰恰」彭政閔告別新莊棒球場，富邦悍將隊副領隊陳金鋒送上行李箱，吊牌刻上「Chen 52」，象徵如影隨形陪恰恰。陳金鋒說：「不需證明什麼，他就是彭政閔」。

中信兄弟隊「恰恰」彭政閔生涯新莊棒球場最終戰，悍將隊賽前安排致贈儀式，球團送上新莊棒球場本壘板，並在本壘板上刻上恰恰在新莊棒球場留下代表性的23個紀錄，陳金鋒也送上神秘禮物「行李箱」。

陳金鋒解釋，這個禮物想了很久，行李箱旁的吊牌刻上代表自己的「Chen 52」，陳金鋒解釋先前與彭政閔聊天時，恰恰曾經提到想出國進修，覺得行李箱很適合送他。陳金鋒也對著恰恰說，「雖然我沒辦法陪在你身邊，但你看到行李箱就會想到我」。

陳金鋒和彭政閔是同一屆的球員，兩人從青棒時期起就多次一同入選國家隊，是熟悉的老友。2016年陳金鋒引退，彭政閔送上高爾夫球具，而今天剛好就是陳金鋒引退滿3週年，彭政閔開玩笑說，「會跟他說退休3週年快樂」。

談起彭政閔，陳金鋒表示兩人間的相處無法用語言去形容，兩人個性一衝一緩、互相牽引，陳金鋒也拿彭政閔的瞇瞇眼開玩笑說：「他從來沒有睜開眼睛看過我」。

聽到彭政閔要退休，陳金鋒表示，「他應該思考清楚了，我覺得該退就退下來，他已經不需要在場上再證明什麼了，他就是彭政閔」。退休是職業運動員都會遇到的過程，「但他是離開戰場，不是離開球場」，接下來要做的事，一定還是跟棒球相關。

彭政閔提到，陳金鋒在台灣棒壇的成就，大家都很了解，「可以從他手中接受這樣的致贈儀式，很開心也很榮幸」，也希望今天比賽一切順利。（編輯：吳協昌）1080918