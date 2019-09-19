桃猿單局猛灌11分奪勝 獅野手林靖凱上場投球

（中央社記者楊啟芳台北19日電）中華職棒今天在桃園棒球場的比賽，由統一獅對Lamigo桃猿，7局下桃猿打了16人次，猛攻11分，8局下更是讓獅隊派野手林靖凱投球，終場以18比6奪勝，桃猿中止8連不勝。

桃猿1局下二、三壘有人時，林泓育敲出安打，帶有2分打點。獅隊4局上靠著鄧志偉敲本季首轟，追回1分；5局上林祐樂擊出內野安打後，林安可選到保送，蘇智傑、鄧志偉及江亮緯都敲出安打，攻下4分，獅隊反以5比2領先。

不過5局下桃猿的林泓育擊出1打點內野安打，再利用二壘手林靖凱失誤攻下1分；6局下林泓育敲2打點二壘安打，以6比5領先。7局下桃猿更是打了16個人次，包括陳俊秀的清壘3打點三壘安打在內，猛攻11分。

由於獅隊已經用了潘威倫、賴泊凱、林其緯、林威志、廖文揚等5名投手，8局下原本的二壘手林靖凱登板投球，是職業生涯初登板，年僅19歲的林靖凱在平鎮高中時期擔任過投手。

林靖凱被劉時豪、朱育賢敲安打後，1出局時突然發生流鼻血的狀況，不過止血過後繼續留在投手丘，被廖健富敲安打形成滿壘，並因游擊手柯育民失誤掉1分，最後再賞給藍寅倫三振。

雖然9局上獅隊攻下1分，終場桃猿還是以18比6擊退獅隊，桃猿中斷8連不勝。單場MVP由林泓育拿下，此戰5打數敲3支安打，包辦5分打點，他表示，「最近球隊、我自己狀況都沒有很好，就是再努力。」

桃猿第3任投手蘇俊璋今年季中才進職棒，這場中繼2局被敲2支安打，無失分，送出4次三振，拿下生涯首勝。他說：「很開心，在一軍自己是不會緊張，但張力不同，身體素質還要加強，要更用頭腦去配球，不是只有直球。」

這場比賽達成不少紀錄，包括獅隊先發投手潘威倫拿下生涯1100次奪三振，為中職史上第2人；還有7局下林承飛擊出桃猿隊史第19000支安打，廖健富則是跑回生涯第100得分。（編輯：張佑之）1080919