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張進德旅美8年碰低潮沒放棄 與弟弟相約大聯盟

最新更新：2019/09/23 15:52

（中央社記者謝靜雯台北23日電）旅美巨人隊捕手張進德小聯盟球季結束返台，旅美生涯8年，他坦言有過低潮，近3年因傷勢所苦，但讓自己成長，年底成為自由球員，目標還是美職，盼和弟弟張育成一同站上大聯盟。

張進德2011年與美職海盜隊簽約，展開旅美生涯，今年轉戰巨人隊，旅美生涯最高層級到小聯盟3A，與巨人隊合約到今年底。張進德今天出席世界12強棒球賽相關活動，他受訪時提到，自由球員年底才會開始洽談合約，合約部分交給經紀公司處理。

談起旅美生涯，張進德表示，每一年都是關鍵，生涯目標就是美職大聯盟，8年來看了很多，也更了解自己，「評估之下，我覺得還是有機會，還沒有放棄繼續留在美職打拚」。

張進德透露，旅美生涯有低潮，尤其近3年都在受傷，但受傷不是不好，可以讓自己更成長，受傷也會試著去學習，無論防護或是心理層面，「希望更了解自己的身體，心態也更成熟」。

同樣在美職打拚的印地安人隊野手張育成，今年首度升上大聯盟，張進德表示，聽到消息很開心，也有跟弟弟聊天，「希望他不要想太多，已經上到大聯盟了，就要相信自己是最好的」。

被問起看到弟弟升上大聯盟會不會是刺激，張進德表示不會，兩人互相鼓勵、互相打氣，「大家最終目標都是希望到大聯盟，一起在球場上表現」。（編輯：張雅淨）1080923

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