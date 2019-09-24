奧運女壘亞大區資格賽 中華首戰不敵澳洲

（中央社記者謝靜雯台北24日電）2020年東京奧運女壘亞大區資格賽今天在中國上海開打，中華女壘隊首戰與實力不錯的澳洲隊交手，中華隊攻勢串聯不佳，陳家宜陽春砲空響，終場以1比5吞下首敗。

亞洲及大洋洲區（亞大區）奧運女壘資格賽今天開打，總計8隊參賽，A組為地主中國（世界排名第8）、紐西蘭（第11名）、菲律賓（第13名）和韓國（第23名）；中華隊（世界排名第6）與澳洲（第7名）、印尼（第37名）、香港（第42名）同在B組。

分組前2名晉級複賽，複賽採超級循環賽制，預賽對戰帶入複賽，冠軍隊伍取得奧運門票。中華隊在8支球隊中世界排名最佳，另外中國、澳洲、紐西蘭預期實力都不容小覷。

中華隊今天首戰與澳洲隊交手，澳洲隊過去在奧運女壘項目也有不錯成績，曾拿下1銀3銅，今天比賽中華隊由林盈馨先發，澳洲隊派出左投帕納比（Kaia Parnaby）。

今天比賽前4局兩隊都沒能拿下分數，5局澳洲隊2人出局後有攻勢，靠著二壘打、安打先馳得點，接著再敲出2分砲，取得3比0領先。

中華隊6局下半有攻勢，陳家宜敲出陽春砲，幫助球隊追分，但攻勢沒能延續，沒有追加分數。澳洲隊7局再起攻勢，靠著保送、接連2支安打多添2分，中華隊追分不及、吞下敗仗。

中華隊先發投手林盈馨投6.1局，被敲出10支安打，投出5次保送、5次三振，失掉5分皆為責失分、承擔敗投。

中華隊輸掉首場比賽，接下來每場比賽也都不能大意，明天將與香港隊交手，26日與印尼碰頭，爭取晉級複賽機會。

2020年東京奧運女壘參賽名額共6隊，主辦國日本、去年世錦賽冠軍隊美國取得參賽資格，各洲資格賽產生4個名額，美洲區由墨西哥、加拿大隊取得門票，歐非區則是義大利隊拿下席次，亞大區將決定最後一支參賽隊伍。（編輯：張雅淨）1080924