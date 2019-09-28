光芒6比2射落藍鳥 取得美聯外卡晉季後賽

（中央社多倫多27日綜合外電報導）美國職棒大聯盟MLB坦帕灣光芒今天客場迎戰多倫多藍鳥，陣中打者范姆（Tommy Pham）、梅多斯（Austin Meadows）分別開轟，幫助光芒以6比2獲勝並取得美聯外卡闖進季後賽。

克里夫蘭印地安人今晚以2比8敗給華盛頓國民，讓光芒得以取得季後賽門票，這也是光芒2013年以來首度晉級季後賽。由於印地安人吞敗，奧克蘭運動家同樣獲得美國聯盟外卡資格。

光芒先發右投葛拉斯諾（Tyler Glasnow）今天主投4.1局沒被敲安無失分，並送出4次三振、2次保送。

光芒牛棚投手德瑞克（Oliver Drake）後援2局被擊出1支全壘打掉1分，拿下個人本季第5勝。終結者帕根（Emilio Pagan）則在9局下關門成功。

藍鳥先發投手祖克（T.J. Zeuch）主投5局挨4安失3分，無奈吞下敗投，隊友耶南德茲（Teoscar Hernandez）則貢獻一發兩分砲。

目前光芒與運動家的例行賽戰績同為96勝64敗，兩隊將在10月2日展開一場外卡生死戰，勝者將在5戰3勝制的季後賽首輪對上休士頓太空人。（譯者：張曉雯/核稿：陳彥鈞）1080928