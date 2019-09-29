澎湖國際鐵人三項賽 700中外選手齊挑戰

「2019 IRONMAN Taiwan澎湖國際鐵人三項賽」，29日清晨6時由澎湖副縣長許智富（左2）等人共同鳴笛後展開。中央社 108年9月29日

（中央社澎湖縣29日電）「2019 IRONMAN Taiwan澎湖國際鐵人三項賽」，來自29國家地區近700名好手，今天在清涼天候展開，全力爭取35個名額，10月前往夏威夷科納島舉行IRONMAN世界錦標賽，目前暫由美籍選手沃克（Douig Walker）領先。

今天清晨，澎湖還下了一場雨，天氣有些涼意，2019 IRONMAN Taiwan澎湖國際鐵人三項賽，清晨6時由澎湖副縣長許智富、台灣鐵人公司董事長林澤浩與縣府教育處長蘇啟昌等人共同鳴笛後，近700人中外鐵人依序魚貫下水，馬公嵵裡海灘擠滿選手與民眾，場面盛大。

林澤浩表示，2019 IRONMAN TAIWAN國際鐵人三項賽，參賽選手將進行游泳3.8公里，自行車180公里和路跑42.2公里，共計226公里，全部賽事最晚在晚上11時結束。

林澤浩表示，今年第4年在澎湖舉行IRONMAN TAIWAN國際鐵人三項賽，明天將進行10月在夏威夷科納島舉行的IRONMAN世界錦標賽的35個名額資格分配與頒獎，目前暫時領先的是美籍選手沃克（Douig Walker）。（編輯：林沂鋒）1080929

「2019 IRONMAN Taiwan澎湖國際鐵人三項賽」29日登場，來自29國家地區近700名好手，全力爭取35個名額，10月前往夏威夷科納島舉行IRONMAN世界錦標賽。中央社 108年9月29日

「2019 IRONMAN Taiwan澎湖國際鐵人三項賽」29日登場，來自29國家地區近700名好手依序魚貫下水，馬公嵵裡海灘擠滿選手與民眾，場面盛大。中央社 108年9月29日