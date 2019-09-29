兄弟下半季封王倒數 教頭心中MVP是鄭凱文

（中央社記者謝靜雯台中29日電）中職中信兄弟隊下半季封王只差一步，談起球隊下半季戰績關鍵，總教練伯納毫不猶豫講出心目中的MVP是牛棚投手鄭凱文，另外也點名終結者李振昌和開路先鋒吳東融。

兄弟隊昨天擊敗富邦悍將隊，下半季封王魔術數字降至1（Ｍ1），今天比賽只要不輸（和局或贏球），就可在別具意義的彭政閔引退賽當日，拋下下半季封王彩帶。

談起兄弟下半季可以走到這一步的關鍵人物，伯納直接點名：「牛棚投手鄭凱文是我心中的MVP，在牛棚中扮演舉足輕重的地位。」鄭凱文本季出賽表現穩定，今天賽前本季63場後援出賽，戰績11勝3敗2救援13中繼成功，出賽防禦率2.98，是兄弟隊陣中目前為止勝投數最多的投手。

除了鄭凱文外，牛棚另一名重要人物為「終結者」李振昌，本季表現也很亮眼，今天賽前48場出賽，戰績3勝1敗9次救援成功2次中繼成功。伯納表示，只要球隊是帶著領先到比賽後半段，看到李振昌走上投手丘就讓人很有安定感。

至於打線，伯納認為開路先鋒吳東融表現亮眼，吳東融高上壘率，讓團隊的打線攻勢能有好的開始。伯納表示，球隊中的每個人都很重要，教練團也功不可沒，球隊才可走到這一步。（編輯：張雅淨）1080929