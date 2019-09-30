亞錦中培隊旅外球員加入 味全龍交流賽有望亮相

（中央社記者謝靜雯台中30日電）亞洲棒球錦標賽中華培訓隊持續備戰，目前有張進德、朱立人等6名旅外球員加入集訓，總教練李盈南說，野手狀況相對比投手好掌控，之後與味全龍2場交流賽，會藉此觀察球員狀況。

2019年亞洲棒球錦標賽將於10月14日起在台中舉行，比賽攸關奧運資格賽參賽資格，中華培訓隊9月16日開始集訓，陸續與中職味全龍隊、Lamigo桃猿隊二軍打過交流賽，明天起，將再安排2場與味全龍隊的比賽。

亞錦賽正選名單將於10月3日確認，目前旅外球員包括捕手張進德、朱立人，投手宋文華、林鋅杰、鄧愷威、王志庭，都陸續加入中培隊集訓。

亞錦賽中華隊總教練李盈南表示，旅外投手的狀況比較難掌握，先前只能透過數據了解，投手還有肌力、體能、投球數等的調整進度，球員加入集訓後，這幾天先透過牛棚了解大致狀況，還需進一步觀察並詢問球員本身，才知道他們是否已經進入比賽狀態。

亞錦賽中培隊今天在台體大棒球場練球，除了投手外，野手張進德、朱立人也都按表打擊和守備練習。李盈南表示，明、後天與味全龍隊的比賽，兩名捕手應該都會安排下場蹲捕，觀察比賽的習性和調整狀況。

此次亞錦賽戰力評估，主要對手還是日本、韓國，日本以業餘社會隊精英組隊參賽，李盈南表示，這次比賽攸關奧運資格賽門票，雖然預賽對手日本是奧運地主國，但如果可以先搶勝，對後面複賽戰況更加分。（編輯：張雅淨）1080930