伯納讚彭政閔保有職業球員技能 林智勝回先發

（中央社記者謝靜雯台中1日電）中職中信兄弟隊今天力拚主場封王，彭政閔引退賽後再出賽，林智勝也歸隊。總教練伯納說，彭政閔雖已41歲，仍保有職棒球員該有的技能；也提到9月29日吞敗不至於影響團隊氣氛。

中職中信兄弟隊原本有機會在9月29日「恰恰」彭政閔引退賽當天拋下下半季封王彩帶，但富邦悍將隊蔣智賢全壘打粉碎兄弟希望，兄弟今天繼續在洲際棒球場與悍將交手，力拚主場封王。

兄弟隊總教練伯納表示，今天一踏進球場看到彭政閔，還開玩笑問「你還沒退休？」彭政閔一心想要幫助球隊拿下勝利，所以繼續將彭政閔排上場比賽。

伯納表示，雖然彭政閔已經41歲，但還是具備職業球員應有的技能，彭政閔在8月底、9月初那段期間也曾有連續場次安打好表現，相信以彭政閔的能力可以帶給球隊幫助。

兄弟隊今天打線微調，開路先鋒吳東融因為腳傷休兵，伯納表示，防護員評估大概需要休息2至3天，希望完全休養好後再出賽；林智勝先前因為撲壘手撐地不適，今天回到先發打序中，伯納笑說，「智勝說沒有問題，希望不是唬爛我們。」

兄弟隊上週與悍將隊關鍵3連戰，沒能一鼓作氣拿下下半季冠軍，伯納表示，9月29日悍將隊的先發投手羅力表現很出色，到爭冠關鍵期，碰上羅力這麼頂尖的投手，羅力也拿出該有的水準、甚至更好，但輸球不會影響團隊的氣氛，希望今天可以順利封王。（編輯：管中維）1081001