李振昌首度體驗中職封王啤酒浴 比美職瘋狂

中職中信兄弟隊投手李振昌加入球隊第2年，成為牛棚令人放心的「終結者」，1日兄弟在台中主場成功拿下下半季冠軍，李振昌表示，旅美時期也經歷過封王，「中職比較瘋、時間比較長」。中央社記者張新偉攝 108年10月1日

（中央社記者謝靜雯台中1日電）中職中信兄弟隊投手李振昌加入球隊第2年，成為令人放心的「終結者」。李振昌表示旅美時期也經歷過封王，「中職比較瘋、時間比較長」，至於年底12強棒球賽，需考慮肩膀狀況。

兄弟隊本季順利拿下下半季冠軍，總教練伯納和牛棚教練林恩宇的都提到牛棚要角李振昌很關鍵。伯納表示，李振昌今年的滑球對左打非常有壓制力，比賽後半段只要球隊保持著領先，看到李振昌走上投手丘就特別放心。

兄弟隊今天在洲際棒球場與富邦悍將隊交手，8局打完兄弟8比3領先，李振昌9局上半接手後援，總計投1局被敲1支安打、無失分，順利替球隊守下勝利、跟隊友一同迎接下半季封王黃色彩帶。

李振昌2018年加盟兄弟隊，今年整季出賽成績亮眼，今天賽後本季50場後援出賽，戰績3勝1敗2中繼9救援成功，防禦率1.31；李振昌表示，可以順利拿下季冠軍，是團隊努力，很開心可以跟著大家一同拿下勝利。

回到中華職棒後第1次跟著球隊慶祝封王，李振昌表示，過去旅美生涯也有過封王經驗，但是美國職棒通常是在休息室內，「中職比較瘋狂，時間也比較久」。

今年11月世界12強棒球賽，李振昌也在28人名單中，李振昌表示，整季的出賽，球季間其實肩膀一直都有不舒服的感覺，「如果狀況許可、就盡力而為」。（編輯：吳協昌）1081001