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兄弟傷兵少 伯納：下半季封王關鍵之一

最新更新：2019/10/02 00:17
中職中信兄弟精神領袖「恰恰」彭政閔1日挺身而出，在台中主場迎戰富邦悍將，4局清壘二壘打送回3分，率隊奪勝封王，拿下隊史第15座季冠軍，破萬球迷開心拋下黃色彩帶。中央社記者張新偉攝　108年10月1日
中職中信兄弟精神領袖「恰恰」彭政閔1日挺身而出，在台中主場迎戰富邦悍將，4局清壘二壘打送回3分，率隊奪勝封王，拿下隊史第15座季冠軍，破萬球迷開心拋下黃色彩帶。中央社記者張新偉攝　108年10月1日

（中央社記者謝靜雯台中1日電）中信兄弟隊拿下2019年中職下半季冠軍，總教練伯納表示，春訓時曾有人質疑過球隊訓練量太輕，但是分配好整季的精力、減少傷兵，球員一直處於健康狀態，才是能走到最後的關鍵。

中信兄弟隊今晚在洲際棒球場與富邦悍將隊交手，兄弟隊在1萬5283名球迷面前，以8比3擊敗悍將隊，順利拋下下半季封王彩帶，洲際棒球場連4場比賽觀眾人數破萬，年度主場觀眾人數破40萬人，隊史（含前身兄弟象隊）拿下15次季冠軍，繼續刷新中職紀錄。

兄弟隊總教練伯納特別提到，對於春訓時媒體的提問一直印象很深刻，曾經有人問他，兄弟隊球員春訓時3、4個小時練習後就各自去做自己的事，但Lamigo桃猿隊春訓從早練到晚，他那時候回答，整季的比賽不是要看誰衝得快，而是要看誰能夠分配好精力，應對整季的比賽。

伯納表示，今天兄弟順利拿下下半季冠軍，整季比賽打下來，也應證了當初的說法，球隊的傷兵數算是4隊最少，甚至一度零傷兵，才能夠有今天好的結果。

伯納表示，過去在別的體系也曾有過帶領球隊拿下總冠軍的經驗，今天兄弟隊順利拋下下半季封王彩帶，很開心看到球員能夠在場上慶祝，但更重要的接下要怎麼帶領球隊拿下總冠軍，「今晚盡情的享受，明天過後還是要為最終總冠軍的目標努力」。（編輯：吳協昌）1081001

中職中信兄弟隊1日晚間在台中洲際球場成功以8比3擊退富邦悍將隊，搶下下半季冠軍，讓主場飄下漫天黃色封王彩帶，休息區球員開心衝入場內慶祝。中央社記者張新偉攝　108年10月1日
中職中信兄弟隊1日晚間在台中洲際球場成功以8比3擊退富邦悍將隊，搶下下半季冠軍，讓主場飄下漫天黃色封王彩帶，休息區球員開心衝入場內慶祝。中央社記者張新偉攝　108年10月1日
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