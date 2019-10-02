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世錦賽美新星萊爾斯奪金 下一位閃電波特指日可待[影]

最新更新：2019/10/02 11:41
美國短跑新星萊爾斯（前）1日在世界田徑錦標賽上以19秒83的成績衝線，奪得200公尺金牌，被認為能與當年的牙買加退役傳奇選手「閃電」波特（Usain Bolt）相提並論。（圖取自IAAF Athletics YouTube頻道）
美國短跑新星萊爾斯（前）1日在世界田徑錦標賽上以19秒83的成績衝線，奪得200公尺金牌，被認為能與當年的牙買加退役傳奇選手「閃電」波特（Usain Bolt）相提並論。（圖取自IAAF Athletics YouTube頻道）

（中央社杜哈1日綜合外電報導）美國兩名22歲田徑選手今天各自在世界田徑錦標賽上發光發熱，短跑新星萊爾斯（Noah Lyles）一鳴驚人，奪得200公尺金牌，而布瑞茲爾（Donavan Brazier）也在800公尺鍍金。

法新社報導，萊爾斯在世界田徑錦標賽初試啼聲，今天在最後50公尺明顯與對手拉開距離，最終以19秒83的成績衝線。他22歲時在男子200公尺嶄露鋒芒，能與當年的牙買加退役傳奇選手「閃電」波特（Usain Bolt）相提並論。

加拿大選手葛瑞塞（Andre De Grasse）以19秒95奪得200公尺銀牌，厄瓜多選手奎諾奈（Alex Quinonez）則以19秒98位居季軍。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，萊爾斯證明自己可能成為史上最快男子「閃電」波特的接班人。

影片來源：IAAF Athletics YouTube頻道

這名美國青年喜歡日本動畫系列「七龍珠」，並模仿主角孫悟空，將自己的頭髮染成銀色。他在衝過終點線後表示：「這是很漫長的賽季，但我仍在這裡，而我仍玩得很開心，也仍有許多目標要達成。」

波特的19秒19世界紀錄並未在今天被打破，但萊爾斯已誓言，要在明年的東京奧林匹克運動會上，拉低這位牙買加選手看似難以打破的100公尺及200公尺紀錄。

另一位美國青年布瑞茲爾則是耐吉（Nike）資助的俄勒岡（Oregon）計畫訓練團體跑者，他以1分42秒34的成績鍍金，刷新世錦賽800公尺紀錄。

同場的波士尼亞選手杜卡（Amel Tuka）獲得銀牌，而肯亞選手羅蒂奇（Ferguson Rotich）則在卡達的哈里發運動場（Khalifa Stadium）摘下800公尺銅牌。（譯者：侯文婷/核稿：張曉雯）1081002

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