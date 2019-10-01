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田徑世錦賽 陳奎儒110公尺跨欄分組第3晉級

最新更新：2019/10/01 02:14

（中央社記者黃巧雯台北1日電）「台灣欄神」陳奎儒今天凌晨在世界田徑錦標賽男子110公尺跨欄預賽，跑出13秒57，雖未達奧運參賽標準，仍以分組第3晉級準決賽，預計將在3日凌晨上陣，爭取決賽及奧運門票。

2019年世界田徑錦標賽在卡達杜哈舉行，台灣這次共有5名好手參加，除了今年5月已在國際田徑鑽石聯賽上海站、提前獲得2020東京奧運資格的「黃金右臂」鄭兆村外，其他4人都要拚奧運門票。

不過，男子跳遠好手林佳興這次在世錦賽資格賽止步，男子400公尺跨欄好手陳傑，在準決賽跑出50秒00，名列分組第7，無緣決賽，「台灣最速男」楊俊瀚則在男子200公尺預賽遭到淘汰，僅剩陳奎儒仍有機會爭取奧運入場券。

陳奎儒曾在今年5月台灣國際田徑公開賽、9月的日本富士北麓田徑賽男子110公尺跨欄分別飆出生涯最佳13秒34、次佳的13秒36，距離東京奧運參賽標準13秒32，分別僅有0.02秒、0.04秒之差。

這次世錦賽男子110公尺跨欄預賽分5組進行，每組取前4，以及擇優4名選手，共24名好手晉級準決賽，陳奎儒被安排在壓軸登場，同組較勁的選手包括2016年里約奧運男子110公尺跨欄銀牌西班牙選手奧蒂嘉（Orlando Ortega）。

陳奎儒預賽跑出13秒57，以分組第3晉級準決賽，將在3日凌晨再度登場，仍有機會挑戰奧運參賽標準，同時將力拚決賽門票。（編輯：張佑之）1081001

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