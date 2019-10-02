4名旅美投捕交流賽亮相 亞錦賽中培隊勝味全龍

亞洲棒球錦標賽中華培訓隊2日與中職味全龍隊打交流賽，中培隊陣中旅美巨人隊捕手張進德（左）先發打第5棒、指定打擊，總共4打數沒有安打，中培隊終場以5比4拿下勝利。圖為108年9月30日張進德與中培隊練球畫面。中央社記者謝靜雯攝 108年10月2日

（中央社記者謝靜雯台北2日電）亞錦賽中華培訓隊今天與中職味全龍隊打交流賽，中培隊由旅美費城人隊投手林鋅杰先發、教士隊投手宋文華後援，巨人隊捕手張進德、印地安人隊捕手朱立人先後上場，中培隊以5比4拿下勝利。

亞洲棒球錦標賽中培隊今天繼續在斗六棒球場與味全龍隊交手，中培隊先發投手林鋅杰首局有狀況，1人出局後被川崎宗則敲出二壘打，再被朱祥麟敲安失掉1分，2局回穩，讓打者3上3下，總計投2局被敲2支安打，投出3次三振、失掉1分責失分。

中培隊3局啟動牛棚翁偉迪中繼1.2局，留下滿壘局面退場，鄭智鴻接替投球讓打者敲出左外野方向飛球出局、力守不失分。

中華培訓隊今天前4局都沒有拿下分數，5局靠著接連安打、楊振裕3分砲、超前比數，取得3比1領先；鄭智鴻6局續投出狀況，滿壘時被全浩瑋敲出安打先掉1分，再投出觸身球保送，接著再被敲安打，味全3比3扳平比數。

中培隊6局靠著林瀚觸身球保送、味全龍隊接連捕逸跑回超前分；中培隊7局換上宋文華中繼，被敲安打、暴投、高飛犧牲打掉分，兩隊再度4比4戰成平手；中培隊7局再靠著姜建銘二壘打，送回超前分，中培隊後援投手謝柏賢、蔡偉凡依序登板，替球隊守住勝利。

今天比賽旅美巨人隊捕手張進德先發打第5棒、指定打擊，總共4打數沒有安打，朱立人沒有排在先發打序中，比賽後半段接替蹲捕，6局選到保送上壘，也沒有安打表現；結束今天比賽後，中培隊陣中部分球員將回歸母隊備戰全國運動會，其餘球員維持訓練。（編輯：張芷瑄）1081002