光芒5比1擊敗運動家 晉MLB美聯分區系列賽

（中央社奧克蘭2日綜合外電報導）美國職棒大聯盟MLB美聯外卡殊死戰今天在奧克蘭運動家主場登場，坦帕灣光芒轟垮運動家先發馬納亞，讓他2局挨3轟，掉4分提前退場，終場光芒以5比1勝出，挺進美聯分區系列賽。

光芒一壘手迪亞茲（Yandy Diaz）9月29日剛從傷兵名單歸隊，今晚就為光芒立下大功，揮出首局首打席全壘打，助光芒以1比0先馳得點，第3局又敲出陽春全壘打，將比分拉大到4比0。

運動家左投馬納亞（Sean Manaea）因左肩手術缺陣大半球季，復出後出賽5場拿下4勝0敗，防禦率1.21，29又2/3局投球有30次三振。

他今天首局被敲出全壘打後連飆3K，不過第2局被光芒打者達菲（Matt Duffy）擊出滾地球，又被賈西亞（Avisail Garcia）揮出全壘打，讓光芒取得3比0領先，第3局再被迪亞茲敲出全壘打後，黯然退場。

3局下，運動家打者希米恩（Marcus Semien）藉著光芒三壘手布羅索（Michael Brosseau）傳球失誤站上三壘，接著靠著勞瑞安諾（Ramon Laureano）的高飛犧牲打跑回1分，將比分追到1比4。

5局上范姆（Tommy Pham）敲出全壘打，助光芒以5比1奠定勝基。

光芒先發投手莫頓（Charlie Morton）今天主投5局，丟1分非自責分、僅被敲5安。光芒4日下午（台灣5日凌晨）將在美聯分區系列賽，對陣頭號種子休士頓太空人。

今天的比賽是光芒與運動家首度在季後賽交手。這是光芒自2013年來首度晉級季後賽，運動家則是自2012年來第5度晉級季後賽。

2013年，光芒擊敗克里夫蘭印地安人贏得美聯外卡，但之後在美聯分區系列賽敗給最後贏得世界大賽冠軍的波士頓紅襪。（譯者：張曉雯/核稿：盧映孜）1081003