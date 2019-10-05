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太空人技壓光芒拿首勝 勇士擒紅雀扳平[影]

最新更新：2019/10/05 10:46
美國職棒大聯盟MLB季後賽，休士頓太空人4日主場6比2擊敗坦帕灣光芒，拿下美聯分區系列賽首戰。太空人先發投手魏蘭德（圖）主投7局無失分。（圖取自twitter.com/astros）
美國職棒大聯盟MLB季後賽，休士頓太空人4日主場6比2擊敗坦帕灣光芒，拿下美聯分區系列賽首戰。太空人先發投手魏蘭德（圖）主投7局無失分。（圖取自twitter.com/astros）

（中央社休士頓/亞特蘭大4日綜合外電報導）美國職棒大聯盟MLB季後賽，休士頓太空人今天主場6比2擊敗坦帕灣光芒，拿下美聯分區系列賽首戰。亞特蘭大勇士3比0擊退客軍聖路易紅雀，國聯分區系列賽扳成1比1。

太空人阿圖維（Jose Altuve）5局下從光芒右投格拉斯諾（Tyler Glasnow）手中轟出左外野兩分砲，打破兩隊0比0僵局，太空人5局下一舉攻下4分。這是阿圖維季後賽生涯第9支全壘打。阿圖維已連續3次在美聯分區系列賽首戰為太空人開轟。

太空人先發投手魏蘭德（Justin Verlander）主投7局無失分，只被敲出1支安打，投出8次三振3次保送，生涯在美聯分區系列賽12場（先發11場）出賽防禦率低到2.14，戰績8勝0敗。

太空人明天將繼續在主場打5戰3勝制的美聯分區系列賽第2戰，預計派出柯爾（Gerrit Cole）對上光芒先發投手史奈爾（Blake Snell）。

國聯分區系列賽第2戰，勇士投手佛提尼威奇（Mike Foltynewicz）先發7局，僅被敲3安無失分，送出7K且無保送，拿下季後賽生涯首勝。上一位在季後賽投7局以上無失分的勇士投手是麥達克斯（Greg Maddux），得回溯到2001年國聯分區系列賽第2戰對上休士頓太空人。

勇士唐納森（Josh Donaldson）1局下一壘安打送回隊友先馳得點。杜瓦（Adam Duvall）7局下從紅雀先發投手弗萊賀提（Jack Flaherty）手中轟出兩分砲，助勇士取得3比0領先奠定勝基。

勇士6日第3戰將派本季13勝4敗、防禦率2.68的新秀投手索羅卡（Mike Soroka），他將在個人季後賽處女秀對上本季14勝10敗、防禦率4.19的紅雀老將韋恩萊特（Adam Wainwright）。（譯者：盧映孜/核稿：陳亦偉）1081005

影片來源：MLB YouTube頻道
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