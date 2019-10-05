托瑞斯關鍵一擊 洋基美聯分區系列賽拔頭籌

美國職棒大聯盟紐約洋基4日靠著托瑞斯5局下揮出關鍵二壘安打，打破僵局，最後10比4逆轉擊敗明尼蘇達雙城隊，美國聯盟分區系列賽拔得頭籌。中央社記者尹俊傑紐約攝 108年10月5日

（中央社記者尹俊傑紐約4日專電）美國職棒大聯盟紐約洋基今天靠托瑞斯5局下揮出關鍵二壘安打，打破僵局，加上勒梅休與賈德納開轟，10比4擊敗單場3轟的明尼蘇達雙城隊，美國聯盟分區系列賽拔得頭籌。

雙城打線面對洋基先發投手派克斯頓（James Paxton）毫不手軟，1局上靠著波蘭科（Jorge Polanco）開轟，先馳得點。克魯茲（Nelson Cruz）3局上追加一發陽春砲，助球隊將領先擴大到兩分。

戰局在3局下風雲變色。洋基先靠3支安打攻下一分，隨後進占滿壘，托瑞斯（Gleyber Torres）接著揮出三壘方向滾地球，雙城原有機會製造雙殺瓦解洋基攻勢，但一壘手克隆（C.J. Cron）漏接失誤，洋基兵不血刃再添兩分，3比2超前。

雙城不甘示弱，波蘭科5局上在得點圈有人情況下適時揮出安打，助球隊扳平比分。

5局下，雙城換下先發投手貝里歐斯（Jose Berrios），後援投手群壓不住陣腳。洋基靠著兩次四壞和一次觸身球保送攻占滿壘，托瑞斯此時扮演洋基英雄，擊出沿邊線穿出三壘防線的二壘安打，打破僵局，洋基5比3領先，主場爆滿球迷歡聲雷動。

雙城6局上靠著沙諾（Miguel Sano）陽春砲扳回一城，但洋基下半局加倍奉還，勒梅休（DJ LeMahieu）與賈德納（Brett Gardner）各回敬一發陽春砲，洋基領先擴大到3分。

洋基此役全壘打少雙城一支，但打線耐心選球，獲得8次保送，製造不少得分機會。洋基守備也有佳作，右外野手賈吉（Aaron Judge）7局上在雙城二壘有人情況下，撲接沒收羅沙里歐（Eddie Rosario）可能形成長打的平飛球，以美技瓦解雙城攻勢。

洋基乘勝追擊，7局下靠3次保送攻占滿壘，勒梅休再度建功，擊出左外野方向清壘二壘安打，洋基10比4領先，戰局底定。擔任開路先鋒的勒梅休單場3安，進帳4分打點，是洋基致勝功臣之一。（編輯：陳永昌）1081005