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洋基單局灌7分輕取雙城 美聯分區系列賽聽牌

最新更新：2019/10/06 09:11
美國職棒大聯盟紐約洋基游擊手葛雷戈里斯5日揮出滿貫砲，助洋基以8比2輕取明尼蘇達雙城隊，美國聯盟分區系列賽主場2連勝，取得聽牌優勢。中央社記者尹俊傑紐約攝 108年10月6日
美國職棒大聯盟紐約洋基游擊手葛雷戈里斯5日揮出滿貫砲，助洋基以8比2輕取明尼蘇達雙城隊，美國聯盟分區系列賽主場2連勝，取得聽牌優勢。中央社記者尹俊傑紐約攝 108年10月6日

（中央社記者尹俊傑紐約5日專電）美國職棒大聯盟紐約洋基氣勢如虹，今天3局下灌進7分，葛雷戈里斯轟出石破天驚的滿貫砲，擊垮明尼蘇達雙城隊。洋基終場8比2輕取雙城，再一勝就能晉級美聯冠軍系列賽。

洋基挾著昨晚主場10比4贏球氣勢，1局下，中心打者安卡納松（Edwin Encarnacion）把握得點圈有人打擊機會，敲出帶有一分打點的安打，洋基先馳得點。

3局下，洋基發動一輪猛攻，無人出局就靠兩支安打與一次保送攻占滿壘，將雙城先發投手多布納克（Randy Dobnak）打下場。雙城中繼投手杜飛（Tyler Duffey）壓不住陣腳，洋基史丹頓（Giancarlo Stanton）擊出高飛犧牲打後，托瑞斯（Gleyber Torres）再揮安打送回三壘跑者，洋基3比0領先。

杜飛接著觸身球保送桑傑士（Gary Sanchez），洋基擠成滿壘。葛雷戈里斯（Didi Gregorius）此時登場打擊，在2好1壞球數落後情況下，將杜飛時速94英哩（約150.4公里）的直球轟上右外野第2層看台，剛好落在標竿內，一棒助洋基將領先拉開到7分。

這發全壘打是洋基隊史季後賽第12發滿貫彈，距離上一支相隔8年，葛雷戈里斯也成為大聯盟史上第4位在季後賽轟滿貫砲的游擊手。

葛雷戈里斯開轟後，洋基繼續在雙城傷口上撒鹽，以保送和連續安打再下一城。洋基這半局一口氣打12人次，以6支安打灌進7分，雙城兩度換投才止血，但為時已晚。

洋基此役由陣中最會投季後賽的田中將大掛帥先發，在隊友強大火力支援下，田中輕鬆應戰，主投5局被敲3支安打，送出7次三振，只在4局上遭遇小亂流，保送後被敲連續安打丟一分。

洋基全場敲11支安打，其中10支集中在前3局，早早鎖定勝局。兩隊從比賽中段開始就沒有太多連貫攻勢，雙城打線沉寂多時，直到9局上兩人出局後，才以連兩支安打從洋基後援投手羅艾西加（Jonathan Loaisiga）手中再添一分。

洋基季後賽對戰雙城12連勝，改寫大聯盟季後賽對戰最長連勝紀錄，雙城則苦吞季後賽15連敗。洋基只要再贏一場，就能拿下5戰3勝制的美國聯盟分區系列賽，時隔兩年再度晉級美聯冠軍系列賽。（編輯：周永捷）1081006

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