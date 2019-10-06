LPGA德州菁英賽第3輪 徐薇淩並列21

（中央社記者龍柏安台北6日電）台灣旅美高球好手徐薇淩今天在美國女子職業高爾夫巡迴賽（LPGA）德州菁英賽第3回合，繳出高於標準2桿的73桿，前3輪打完以低於標準4桿的209桿，並列21名。

總獎金130萬美元（約新台幣4057萬元）的LPGA德州菁英賽，今年在德州老美高爾夫俱樂部舉行4回合競桿，美國女將葛林（Jaye Marie Green）今天打出全場最低的64桿，讓她前3輪打完，以低於標準14桿的199桿竄升上領先榜排頭，並以1桿之差領先同胞奈特（Cheyenne Knight）。

徐薇淩在德州菁英賽前2輪表現出色，連續兩回合都繳出低於標準3桿的68桿，讓她排名一度衝上並列第7，可惜她今天沒能延續前2回合的好手感，全場標準桿上果嶺率僅61.1%，加上小白球3次落入沙坑，沙坑救球率也僅33.3%，成了拖累桿數主因，排名也跟著下滑。

今天徐薇淩剛出發，就在標準5桿的第2洞帥氣獵鷹，可惜隨後她就在第7和第9洞分別苦吞柏忌，也把賺來的桿數全吐了回去。

更悶的是，轉到後9洞徐薇淩又接連吞了2個柏忌與一個雙柏忌，所幸她在最後收尾的第17、18洞連續捕鳥止血，最後以高於標準2桿的73桿做收。

仍在替明年賽季全卡打拚的錢珮芸，今天相對平穩，她全場打下2鳥、但也吞下2個柏忌，以持平的71桿完賽，3回合累計以低於標準1桿的212桿，暫時並列37名。（編輯：管中維）1081006