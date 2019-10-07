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LPGA德州菁英賽 徐薇淩錢珮芸並列24

最新更新：2019/10/07 11:02

（中央社記者龍柏安台北7日電）美國女子職業高爾夫巡迴賽（LPGA）的德州菁英賽，今天進行最終回，台灣女將徐薇淩與錢珮芸，雙雙以低於標準2桿的282桿完賽，並列24名。

LPGA德州菁英賽總獎金為130萬美元（約新台幣4057萬元），今天在德州老美高爾夫俱樂部進行最後一天賽事，來自德州當地的22歲LPGA菜鳥奈特（Cheyenne Knight），以低於標準桿18桿的266桿奪得生涯首冠。

徐薇淩在這次德州菁英賽彷彿洗了一場三溫暖，前2回合她都繳出低於標準3桿的68桿，一度排在並列第7，與領先者僅有3桿之差，冠軍仍在可及範圍內。

沒想到從第3回合開始情勢驟變，徐薇淩沒能持續壓低桿數，反把之前累積的籌碼不斷吐出，今天她打下2鳥，卻吞下4個柏忌，最後2個回合都以高於標準2桿的73桿完賽，沒能繼續向上衝高，僅讓她並列24完賽。

錢珮芸今天前9洞打完，僅捕獲1鳥，但也吞下2個柏忌，後9洞似乎平靜無波、一路持平，直到準備收尾的第17洞，才總算迎來驚喜。

標準5桿的第17洞，錢珮芸漂亮獵鷹，讓她得以將最後1回合的桿數壓在低於標準桿以下，最終以低於標準1桿的70桿完賽，排名也從第3回合打完的並列37名，竄上為並列24。（編輯：屈享平）1081007

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