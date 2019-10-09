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首頁 / 運動

瞄準東京巴黎奧運 體育署砸6億拚金牌

最新更新：2019/10/09 17:56
教育部體育署9日舉行「體育政策執行亮點」記者會，體育署長高俊雄（中）表示，體育署合計編列新台幣6億元，為教練及選手提供客製化服務，希望突破歷屆最佳成績。中央社記者黃巧雯攝 108年10月9日
教育部體育署9日舉行「體育政策執行亮點」記者會，體育署長高俊雄（中）表示，體育署合計編列新台幣6億元，為教練及選手提供客製化服務，希望突破歷屆最佳成績。中央社記者黃巧雯攝 108年10月9日

（中央社記者黃巧雯台北9日電）備戰2020東京奧運、2024巴黎奧運，教育部體育署長高俊雄今天表示，體育署合計編列新台幣6億元，為教練及選手提供客製化服務，希望突破歷屆最佳成績。

體育署今天舉行「體育政策執行亮點」記者會，高俊雄會中公布，體育運動經費預算編列從民國102年71億元成長至108年132億元，幾乎增加近一倍，而規律運動人口比率，102年為31.3%，至107年已達33.5%。

體育署先前已啟動2020東京奧運黃金計畫，遴選菁英選手，依據選手實際訓練需求，訂定個別化培訓參賽專案計畫及成立專業訓練團隊，並依據亞運金牌、銀牌以及世界排名前3名等指標，將菁英選手分為3個等級，並定期檢討，其中世界球后戴資穎、台灣羽球一哥周天成、台灣舉重女將郭婞淳等人屬於第一等級。

體育署競技運動組副組長藍坤田表示，預計年底檢視以及評估選手後續需求，至於名單是否會再調整，將視選手狀況，待國家運動訓練中心競技強化委員會開會討論後，將提出建議。

除了積極備戰東京奧運外，體育署也放眼2024巴黎奧運，高俊雄表示，針對未來2屆奧運，體育署合計編列6億元，希望突破歷屆最佳成績。（編輯：張芷瑄）1081009

備戰2020東京奧運、2024巴黎奧運，教育部體育署長高俊雄（右）9日表示，針對未來2屆奧運，體育署合計編列新台幣6億元，希望突破歷屆最佳成績。中央社記者黃巧雯攝 108年10月9日
備戰2020東京奧運、2024巴黎奧運，教育部體育署長高俊雄（右）9日表示，針對未來2屆奧運，體育署合計編列新台幣6億元，希望突破歷屆最佳成績。中央社記者黃巧雯攝 108年10月9日
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