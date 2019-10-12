彭政閔總冠軍賽首度沒先發 教頭：隨時做好準備

2019年中職總冠軍賽12日起開打，中信兄弟隊「恰恰」彭政閔生涯第11度打中職總冠軍賽，首戰並沒有在先發打序中，但比賽後半段仍有機會代打上場。中央社記者張新偉攝 108年10月12日

（中央社記者謝靜雯桃園12日電）中信兄弟隊「恰恰」彭政閔生涯第11度打中職總冠軍賽，加入職棒後只要球隊打總冠軍賽，彭政閔都是先發出賽，今天與Lamigo桃猿隊總冠軍賽首戰，彭政閔首度沒排在先發打序中。

彭政閔2001年加入兄弟象隊後，兄弟（含兄弟象及中信兄弟）隊史總計打過56場中職總冠軍賽，彭政閔56場都是先發出賽，今天賽前總計在總冠軍賽累積206打數，敲出73支安打，安打數與退役球星張泰山一樣，並列中職總冠軍賽聯盟最多紀錄。

2019年中職總冠軍賽今天開打，Lamigo桃猿隊在主場桃園棒球場迎戰中信兄弟隊，兄弟隊先發打序中沒有彭政閔，由陳子豪打指定打擊、第5棒。兄弟隊總教練伯納表示，考量過去對戰桃猿隊今日先發投手李茲的數據，今天讓彭政閔板凳待命。

今天比賽彭政閔雖然沒有在先發打序中，但比賽後半段有機會代打上場，伯納表示，「大家都知道彭政閔是隨時都能做好準備的球員，明天總冠軍賽第2戰，彭政閔就有機會排入先發打序中」。

兄弟隊開路先鋒吳東融下半季末因腳傷休息，今天也回到先發打序中，打第1棒守二壘，伯納表示，例行賽結束之後觀察，吳東融的傷勢沒有大礙，「不僅是吳東融，大家都已經調整好狀況，準備總冠軍賽開打」。（編輯：張雅淨）1081012