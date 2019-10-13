田中將大封鎖太空人 洋基美聯冠軍賽拔頭籌[影]

（中央社休士頓12日綜合外電報導）美國職棒美聯冠軍戰首役，洋基先發投手田中將大今天投6局只被打出1支安打0失分，徹底封鎖太空人打線，加上托瑞斯開轟，貢獻5打數3安打5打點的成績，最終以7比0獲勝。

美國職棒大聯盟MLB中，7戰4勝制美國聯盟冠軍賽重要的第1戰，主場的休士頓太空人派出「Z魔神」葛蘭基（Zack Greinke）先發，迎戰紐約洋基的田中將大。

4局上半洋基首名打者勒梅休（DJ LeMahieu）敲出安打站上壘包後，利用葛蘭基的暴投上到二壘，托瑞斯（Gleyber Torres）在1出局的情況下，揮出中外野方向二壘安打，洋基先馳得點，以1比0領先。

托瑞斯6上再度建功，在1出局情況下，從葛蘭基手中揮出左外野方向陽春全壘打，讓洋基擴大領先；2出局後，史丹頓（Giancarlo Stanton）也開轟，靠著他擊出的陽春彈，讓洋基再以3比0領先太空人。

7上兩出局後，葛雷戈里斯（Didi Gregorius）、勒梅休、賈吉（Aaron Judge）接連敲出安打，讓洋基攻占滿壘，托瑞斯2好、3壞情況下，將球碰成右外野的飛球，卻落地形成安打，讓洋基拿下2分，以5比0領先。

洋基在9局上半靠厄謝拉（Gio Urshela）陽春砲在內的攻勢再添兩分，太空人則是在洋基田中將大、歐塔維諾（Adam Ottavino）、布里頓（Zack Britton）、羅艾西加（Jonathan Loaisiga）4名投手聯手壓制下，只勉強擠出3支安打1分未得，最終洋基以7比0在美聯冠軍賽拿下1勝0敗成績。

田中將大在季後賽首輪第2戰對上明尼蘇達雙城，先發5局被打3支安打丟1分，拿下勝投；今天只用68球就投完6局，送出4次三振、1個保送，只被打出1支安打無失分，在今年季後賽拿下2連勝，也成為美聯史上第1個用不到70球就投完6局，且未被擊出任何安打的投手。

葛蘭基季後賽首輪第3戰對坦帕灣光芒先發投3.2局，被轟出3支全壘打，丟掉6分都是自責分，防禦率高達14.73，也吞下敗投；今天他投6局有6次三振，被擊出7支安打丟掉3分，其中的2支是全壘打，成為丟分關鍵，吞下今年季後賽的2連敗。

兩隊當地時間13日將繼續在太空人主場對戰，太空人預計由魏蘭德（Justin Verlander）先發，迎戰洋基的派克斯頓（James Paxton）。（譯者：李晉緯/核稿：蔡佳敏）1081013