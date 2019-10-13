尼克斯崩盤種敗因 洪一中：之後又是重新開始

（中央社記者楊啟芳桃園13日電）Lamigo桃猿今天在總冠軍賽第2戰，以6比13不敵中信兄弟，目前為1勝1敗平手。桃猿總教練洪一中表示，沒有想到尼克斯1局都投不完，不過會鼓勵選手，下一場又是重新開始。

此戰桃猿先發投手尼克斯第1局就崩盤，用40球投0.1局，被敲6支安打，投2次保送，狂失8分吞下敗投，也是桃猿不敵兄弟的主因。尼克斯首局用40球刷新聯盟總冠軍賽首局最高紀錄，失8分則為隊史最高紀錄。

洪一中表示，「尼克斯看起來沒有什麼異狀，球速還不錯，不過可能是好的球太好，壞的球太壞，沒想到他1局都投不完，造成很難挽回的局面。」

對於接下來幾戰的先發投手安排，洪一中指出，現在還很難說，要視戰況而定，因為尼克斯今天用球數不多，也有可能之後讓他中繼出賽。

桃猿打線今天全場出現10支安打，除了第6局陳俊秀敲3分全壘打之外，攻勢並不連貫。洪一中對此說：「等等會跟打擊教練討論，其實今天賽前有針對兄弟投手廖乙忠做一定的了解，不過剛開始打得不順暢，經過提點後有好一點。」

被兄弟扳平為1勝1敗平手，洪一中指出，「我們還是鼓勵選手，過去的就過去了，就像昨天球隊贏球後，只要開心一下就好，不用再去想，今天輸球也是，每一場都是重新開始，怎麼調整心態面對下一場最重要。」（編輯：管中維）1081013