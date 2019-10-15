亞錦賽台日大戰 林子偉張育成先發打中心棒次

（中央社記者楊啟芳雲林15日電）2019年亞洲棒球錦標賽中華隊今天在斗六棒球場對戰日本隊，中華隊推出豪華打線，大聯盟選手林子偉、張育成分別打第3、4棒，張進德則是先發蹲捕打第8棒。

中華隊今天派出旅美投手鄧愷威先發主投，大聯盟選手林子偉和張育成分別打第3、4棒。先發打序為戴如量（左外野手）、楊振裕（右外野手）、林子偉（二壘手）、張育成（三壘手）、姜建銘（一壘手）、陳偉志（指定打擊）、廖俊凱（游擊手）、張進德（捕手）、陳敏賜（中外野手）。

中華隊總教練李盈南表示，沒有安排林子偉守游擊，主因是台電的廖俊凱打擊近況火燙，昨天對香港隊還敲出4支安打，如果安排他守二壘、林子偉守游擊，怕廖俊凱會對二壘守位較不熟悉。

李盈南說：「昨天晚上我有找子偉聊一下，問本人意見，他說其實在美國紅襪隊本來就是以二壘為本業，因此守二壘沒有問題，這樣廖俊凱不會被壓縮到空間，兩邊都有顧到，增加打擊強度。」

同樣是旅美球員的張進德今天為先發捕手、打第8棒。李盈南說明，雖然張進德蹲捕搭配先發投手鄧愷威，不過吳昇峰會在後面長中繼，在業餘隊時跟捕手黃佳瑋是固定投捕搭檔，若鄧愷威下場後，捕手換上黃佳瑋，替補第5棒怕攻擊上會有空檔。

此戰第5棒安排姜建銘，李盈南指出，對手可能會閃躲第4棒張育成，因此要有人在後面保護，姜建銘跟球、經驗都不錯。不過李盈南也說：「我希望張進德也能跟吳昇峰配到，讓張進德多打幾次打席，增加進攻機會。」1081015