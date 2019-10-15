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陳毅維頂破澳洲大門 中華男足仍1比7吞敗

最新更新：2019/10/15 22:54
中華男足15日靠著陳毅維在上半場第21分鐘，以頭槌攻破對手大門，可惜中華隊防線潰堤，最終仍以1比7吞敗。（圖取自facebook.com/CTFA.FOOTBALL）
中華男足15日靠著陳毅維在上半場第21分鐘，以頭槌攻破對手大門，可惜中華隊防線潰堤，最終仍以1比7吞敗。（圖取自facebook.com/CTFA.FOOTBALL）

（中央社記者龍柏安台北15日電）中華男足今天靠著陳毅維在上半場第21分鐘，以頭槌攻破對手大門，逼澳洲吞下2022卡達世界盃資格賽第2輪第1顆失球，可惜中華隊防線潰堤，最終仍以1比7吞敗。

2022卡達世界盃資格賽第2輪分組資格賽，今晚7時40分在高雄國家體育場開踢，地主中華隊遭遇世界排名44的強敵澳洲，賽前英國籍總教練蘭卡斯特（Louis Lancaster）期許球員能夠創造奇蹟，並踢出屬於自己的風格。

可惜今天開賽僅12分鐘，澳洲就靠著頭號前鋒泰格特（Adam Taggart），在禁區接獲妙傳後直接頭槌破門、先馳得點，接下來泰格特又在接獲隊友橫傳後起腳，踢進全場第2顆球。

開賽就被壓著打的中華隊，在短短2分鐘後展開反擊，陳庭揚在右側直接吊中妙傳，陳毅維則把球頂向右邊門柱，澳洲門將撲救不及，中華隊終於撬開澳洲大門，這也是澳洲資格賽出賽3場後首度失球。

陳毅維的進球助長中華隊氣勢，沒想到接下來澳洲後衛蘇塔（Harry Souttar）在禁區爭點時，和中華隊門將潘文傑在空中碰撞，潘文傑從空中墜地後直接倒在場中，醫護人員趕緊進場觀察，中華隊的反撲氣勢也大受打擊。

所幸潘文傑並無大礙，當他站起身後，現場球迷爆出熱烈掌聲，但澳洲「攻勢」卻未結束，3分鐘後，潘文傑守下對方的穿越球，煞車不及的澳洲前鋒博瑞羅（Brandon Borrello）直接撞翻潘文傑，也領到一張黃牌。

踢法凶悍的澳洲攻勢不斷，接下來前鋒爾文（Jackson Irvine）與蘇塔各自踢進2球，前鋒麥克雷倫（Jamie Maclaren）也貢獻一球，終場以7比1大勝，逼得中華隊苦吞3連敗。（編輯：管中維）1081015

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