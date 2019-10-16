詹子賢自我要求太高 總冠軍賽不想留遺憾

（中央社記者楊啟芳台中16日電）中華職棒總冠軍賽已經進行到第4戰，中信兄弟例行賽表現突出的詹子賢，前幾場雖然因為自我要求太高，導致表現受影響，不過他表示，有漸入佳境，也不想在今年留下遺憾。

詹子賢本季例行賽出賽111場，敲出122支安打，包含26發全壘打，包辦75分打點，打擊率高達3成51。詹子賢總冠軍賽首戰4打數沒有安打，不過第2場5打數有1支安打演出，昨天則是4打數敲2支安打，手感漸漸回溫。

兄弟總教練伯納表示，詹子賢前幾場比賽自我要求太高，失去原有水準，今天賽前有跟他聊了一下，鼓勵他放輕鬆，發揮原本的實力就好，兄弟今天安排詹子賢先發打第3棒，仍然在中心棒次。

詹子賢賽前則說：「狀況有好一點了，因為第1場對方投比較閃，我又想建功，沒像之前那麼自在，是沒有到狀況不好，打到現在大家都比較累了。」不過詹子賢指出，感覺有漸入佳境，近幾場比較知道怎麼應對。

對於自我要求太高，詹子賢指出，揮棒沒有受到影響，不過策略還要再改變，不要那麼求表現，他也說：「不想要留遺憾，大家都辛苦一整年了，又是很重要的一年（彭政閔、陳江和引退）。」（編輯：吳協昌）1081016