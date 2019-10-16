兄弟17日推紐維拉先發 呼喚百萬象迷進場加油

（中央社記者楊啟芳台中16日電）中華職棒總冠軍賽已經進行至第4戰，中信兄弟明天預定派出洋投紐維拉先發。紐維拉說，今天一如往常進行準備，希望明天「百萬象迷」能踴躍進場加油，對球員來說非常重要。

目前Lamigo桃猿以2勝1敗取得總冠軍賽優勢，兄弟總教練伯納表示，明天會派出紐維拉先發。紐維拉為12日首戰先發，用119球主投8局，被敲9支安打，飆出7次三振，失5分但僅3分是責失，最終兄弟輸球，不過無關勝敗。

紐維拉今天表示，「賽前一如往常準備，也不覺得總冠軍賽有什麼差別，因為例行賽已經交手桃猿很多次，都非常了解，能打進台灣大賽的球隊，實力也都差不多。」

紐維拉上一次總冠軍賽登板是在桃猿主場，不過明天在兄弟主場，他笑說：「在桃園時外野球迷很多，也希望球迷明天能進場來看我們，球迷對我們是很重要的，吶喊聲的氣勢有很幫助。」

兄弟昨天觀眾人數1萬1176人不如預期，紐維拉指出，例行賽最後幾場包括彭政閔引退賽、下半季封王都湧進很多觀眾，「這樣打起來感覺就很不同，所謂主場優勢，就是在球迷支持下，拿下勝利。」

兄弟昨天先發投手萊福力投6局，被敲出8支安打、投4次保送，失8分，其中第2局失了7分。萊福力今天表示，第2局的致命傷是投了3次保送，「投得比較閃躲一點，想避免長打，反而有反效果。」

萊福力表示，投手狀況本來就會起起落落，非常難過的是，這種狀況是發生在季後賽，沒有辦法做好先發投手任務。（編輯：吳協昌）1081016