鄭凱文總冠軍賽0.2局失5分 總教練不擔心

（中央社記者謝靜雯台中17日電）中信兄弟隊牛棚投手鄭凱文例行賽表現亮眼，但總冠軍賽2場出賽，總計投0.2局失掉5分責失分。兄弟隊總教練伯納表示，職業運動就是這樣，大部分時間好，只是剛好碰到不好狀況。

中職中信兄弟隊投手鄭凱文本季例行賽出賽表現亮眼，總計65場後援出賽，總計投65局失掉21分責失分，戰績11勝3敗14中繼成功，出賽防禦率2.91，下半季兄弟封王時，伯納直言，心中的MVP（最有價值球員）是鄭凱文。

總冠軍賽前4戰打完，鄭凱文2場比賽中繼登板都有狀況，總計投0.2局被敲4支安打，失掉5分責失分、吞下1敗，表現不如預期。

伯納表示，職業運動就是如此，鄭凱文在球季大部分的時間都表現的傑出，「這幾場上場，剛好就是碰到不好的狀況」，但並不擔心。

兄弟隊今天在主場洲際棒球場與Lamigo桃猿隊打總冠軍賽第5戰，兄弟目前1勝3敗，今天背水一戰、沒有退路，伯納很有信心總冠軍賽不會今天結束，也排定第6戰先發投手為廖乙忠，至於牛棚投手安排，如果有贏球機會，李振昌有機會在8局提前上班，但不會在7局以前登板。（編輯：吳協昌）1081017