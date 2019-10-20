劉致榮讓自己更好不再懼怕 亞錦後再戰12強

（中央社記者謝靜雯台中20日電）文化大學「投打二刀」好手劉致榮，在亞錦賽投出好表現，技術抗壓超越同齡，遞補世界12強賽；當初抱著「想要讓自己更好」的念頭，養傷訓練等待機會，他說：「機會來了不再懼怕」。

「投打二刀」好手劉致榮， 升上文化大學後，因為手傷休息，後來開始以野手身份出賽，休息期間沒有忘了自己的目標，努力復健、訓練，增重超過10公斤，身材變得更厚實，苦練紮下基礎，也讓他今年暑假升上大三，一回到投手丘表現就令人驚豔。

劉致榮在9月梅花旗全國大學棒球錦標賽飆出158公里，打破中職土投最快球速紀錄，此次亞洲棒球錦標賽，以投手身份入選，預賽與日本隊交手，後援登板飆速，投1.1局飆出2次三振、無失分。

中華隊複賽與韓國隊交手劉致榮也有登板後援，投1局沒被敲出安打，投出2次三振，最快球速153公里； 劉致榮亞錦賽好表現，也確定遞補世界12強中華隊。

他表示，這段期間突然獲得很多關注和機會，是從來沒有想過的，亞錦賽預賽與日本比賽，要走上場前其實很緊張，「覺得投手丘距離怎麼這麼遠」，但是投完第1球後緊張的感覺消失。

亞錦中華隊投手教練黃欽智表示，除了球速優勢，劉致榮場上展現很好的抗壓性，面對後援緊張局面頂住壓力，無論心理層面或技術，都已經超越同齡，「是值得期待的好手」。

劉致榮提到，今年升上大三，當初只是抱持著「想要讓自己更好」的想法，設立目標希望可以拚旅外；比較升上大學後的成長，劉致榮說，高中的時候，機會來時會怯場，「但現在我準備好了，機會來了，不會懼怕、勇敢嘗試」。（編輯：林沂鋒）1081020