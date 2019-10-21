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郭婞淳挑戰世界紀錄未成 全運會輕鬆摘金

最新更新：2019/10/21 12:36
「舉重女神」郭婞淳21日在全國運動會舉重女子59公斤量級亮相，提前篤定摘金的她，在抓舉最後一把挑戰141公斤的世界紀錄，可惜未能成功，最後仍以總和237公斤、3破大會奪金。中央社記者施宗暉攝　108年10月21日
「舉重女神」郭婞淳21日在全國運動會舉重女子59公斤量級亮相，提前篤定摘金的她，在抓舉最後一把挑戰141公斤的世界紀錄，可惜未能成功，最後仍以總和237公斤、3破大會奪金。中央社記者施宗暉攝　108年10月21日

（中央社記者龍柏安桃園21日電）「舉重女神」郭婞淳今天在全國運動會舉重女子59公斤量級亮相，提前篤定摘金的她，在抓舉最後一把挑戰141公斤的世界紀錄，可惜未能成功，最後仍以總和237公斤、3破大會奪金。

郭婞淳在今年泰國舉行的世界舉重錦標賽，締造女子59公斤挺舉140公斤與總和246公斤雙料世界紀錄，108年桃園全國運動會，則是首度採用和2020東京奧運相同的全新量級，因此郭婞淳的每一把，都在創造大會歷史。

從2018年亞運至今，郭婞淳國際賽只要亮相，就是金牌保證，這次全國運動會雖然只是國內比賽，但日本仍悄悄派人到台灣，在場邊觀察並情蒐郭婞淳的狀況。

2年前宜蘭全國運動會，當時郭婞淳沒有刻意調降體重，「越級」參加女子63公斤量級奪金，今年全運會她則回歸自己正常的59公斤量級。

代表台東縣的郭婞淳，今天抓舉開把設定90公斤，在她出場前，其他選手都已完賽，因此當她成功舉起90公斤後，接下來她連續挑戰95、100公斤都順利過關，光是抓舉就已遙遙領先其他選手20公斤以上，以壓倒性優勢，金牌毫無懸念。

挺舉郭婞淳再接再厲，開把133公斤同樣領先群雌，之後她再把重量提升至137公斤，同樣一把過關。

最後一把，郭婞淳試圖打破自己保持的140公斤世界紀錄，將重量提升至141公斤，也引來現場觀眾歡呼，可惜最後沒能挺起，最終挺舉以137公斤作收。（編輯：屈享平）1081021

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