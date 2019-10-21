郭婞淳全運會挑戰世界紀錄 教練：不是來玩的

台灣舉重女神郭婞淳21日在108年桃園全國運動會舉重女子59公斤量級，以抓舉100公斤、挺舉137公斤、總和237公斤輕鬆摘金。中央社記者施宗暉攝 108年10月21日

（中央社記者龍柏安桃園21日電）提前篤定摘金的「舉重女神」郭婞淳，在108年桃園全國運動會挺舉最後一把，直接挑戰141公斤世界紀錄，最後雖然沒有成功，但教練林敬能說：「我們可不是來玩的。」

郭婞淳今天在全運會舉重女子59公斤量級，以抓舉100公斤、挺舉137公斤、總和237公斤輕鬆摘金，她以壓倒性的優勢一路領先，直到挺舉最後一把，才替比賽掀起高潮。

依照國際舉重總會（IWF）規定，若有國家比賽要挑戰世界紀錄，需先向總會申請，並由總會派員現場見證，紀錄才會獲得承認，因此就算郭婞淳挺舉成功舉起141公斤，也只能算是「超越」世界紀錄，並改寫她所保持的140公斤全國紀錄。

「昨天看新聞，就看到鄭兆村打破大會紀錄，我也想創個新的全國紀錄。」郭婞淳笑說，其實抓舉開把原先只有設定120公斤，不過自己在沒有刻意調整的前提下，狀況還算不錯，挺舉3把重量就直接改成133公斤、137公斤與141公斤。

挺舉最後一把沒能成功，郭婞淳坦言自己翻槓時身體沒有打直，花了太多力氣撐槓，林敬能則說：「她太急了，導致技術沒有到位。」

林敬能透露，他在後台觀察郭婞淳的狀況，就知道愛徒今天大有可為，雖然挑戰141公斤沒能成功，不過他強調：「郭婞淳的敵人只有自己，我們也要讓大家知道，就算只是來比全運會，我們也不是來玩的。」（編輯：屈享平）1081021