亞錦中華隊與12強古巴隊交手 找U23可用之兵

（中央社記者謝靜雯台北21日電）亞洲棒球錦標賽結束、中華隊睽違18年拿下隊史第5冠，他們將於28、29日與世界12強棒球賽古巴代表隊打2場交流賽，同時補進大學及業餘潛力球員，提早為明年U23做準備。

2019年亞洲棒球錦標賽落幕，中華隊在冠軍戰以5比4擊敗日本，繼2001年後，睽違18年再拿下亞錦賽冠軍，也為2020年東京奧運取得6搶1資格賽的門票，並獲得2020年U23世界盃棒球賽參賽資格。

亞錦賽陣中投手吳昇峰本來就在11月世界12強棒球賽中華隊名單中，另外文化大學「投打二刀」好手劉致榮、旅美費城人隊投手林鋅杰、巨人隊捕手張進德，都將遞補入12強中華隊。

世界12強賽中華隊大部分球員將於今天報到，22日展開練球，23日正式開訓典禮；世界12強棒球賽為2020年東京奧運資格賽，中華隊預賽與日本、委內瑞拉和波多黎各同在B組，B組預賽將於11月5日在台灣台中、桃園兩地開打。

另外12強賽A組預賽隊伍有墨西哥、美國、荷蘭、多明尼加；C組預賽場地在韓國首爾，韓國、古巴、澳洲、加拿大同組；古巴隊赴韓國參賽前，預計先到台灣打熱身賽，排定10月28、29日與亞錦賽中華隊交手；30日與中職味全龍隊交手；31日與中信兄弟交手，比賽地點在新莊棒球場。

亞錦賽中華隊陣中入選世界12強賽球員及旅外球員離隊後，預計補進大學隊球員及業餘的潛力球員，也藉10月28、29日熱身賽，提早觀察明年U23世界盃棒球賽及未來國際賽可用之兵。（編輯：屈享平）1081021