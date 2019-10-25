戴資穎挺進法國羽賽8強 對決世錦賽冠軍辛度

世界球后戴資穎（圖）25日在法國羽球公開賽16強賽，以2個21比17輕取南韓女將金佳恩，8強門票到手。（圖取自facebook.com/bwfbadminton）

（中央社記者黃巧雯台北25日電）世界球后戴資穎今天凌晨在法國羽球公開賽16強賽，以2個21比17輕取南韓女將金佳恩，8強門票到手，下一戰對手是今年世錦賽冠軍、印度一姐辛度。

法國羽球公開賽屬BWF世界羽球巡迴賽超級750系列，今年在巴黎舉行，戴資穎首輪大戰3局，才拿下16強門票，今天出戰南韓女將金佳恩，雙方唯一一次對決是在今年世錦賽，戴資穎以直落二取勝。

戴資穎今天開局多數時刻處於領先，儘管遭對手6度扳平，但在12比12時，連拿4分，拉開差距，這次把握領先優勢，以21比17先下一城。

雙方第2局前段展開拉鋸戰，戴資穎靠著4比0攻勢，重新要回領先，儘管一度被追成一分差，仍頂住壓力，再拉出5比0攻勢，奠定勝基，以21比17勝出，晉級8強，將對決今年世錦賽冠軍、印度一姐辛度（Pusarla V. Sindhu）。

除了戴資穎闖進8強外，女雙許雅晴與胡綾芳、男雙廖敏竣與蘇敬恒同樣搶下8強入場券，而台灣羽球一哥周天成與男雙王齊麟與李洋，都在16強止步。（編輯：李錫璋）1081025