黑豹旗開打喊話破300隊 辜仲諒讚球員進步大

（中央社記者謝靜雯台北26日電）2019年中信盃黑豹旗今天開打，208支參賽球隊再破紀錄，中華棒球協會理事長辜仲諒喊話要衝到300隊，去年開幕典禮唱國歌時球員沒站好被罵，辜仲諒今年稱讚：「大家有很大的進步」。

中信盃黑豹旗今天在天母棒球場舉行開幕儀式，208支參賽球隊代表出席，開幕典禮場面壯觀，去年黑豹旗開幕典禮唱國歌時，球員沒有站好，被辜仲諒訓斥：「唱不好國歌，有什麼資格打球」，今年辜仲諒對於球員表現很滿意。

辜仲諒在開幕典禮上致詞，提到心情很好，首先是天氣很好，再來是看到參賽球隊，按照順序整整齊齊的進場，「辛苦所有的同學，在這裡等了很久、站了很久，還是表現很優異，我看到大家有很大的進步」，也提到棒球不僅是場上的技術，重要的是禮儀。

辜仲諒也談到今年台灣在國際賽事成績亮眼，從小馬聯盟三冠王、U12、U18世界盃冠軍，一直到亞洲棒球錦標賽，他提醒大家不能忘本，也不要忘記初衷，可以享受榮耀不可能只靠一個人，「大家一起攜手，才可以完成大業，有今天輝煌的成績，讓全世界看到我們」。

黑豹旗是台灣年度高中棒球盛事，辜仲諒也提到，今年參賽隊伍創新高，但跟日本高中球隊比還是相差很多，希望未來可以有300隊、400隊參賽，追趕上其他世界棒球強國。（編輯：張芷瑄）1081026