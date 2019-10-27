12強賽古巴隊抵台4場交流賽 兄弟林威助領軍

（中央社記者謝靜雯台北27日電）備戰世界12強棒球賽，預賽C組古巴隊提前來台，將於28日起安排4場交流賽，前古巴名投拉佐為投手教練；古巴隊將與亞錦中華隊打2場比賽，與中職味全龍隊、中信兄弟各打1戰。

世界12強棒球賽C組預賽將於韓國開打，韓國、古巴、澳洲、加拿大同組，古巴隊赴韓國參賽前，先安排到台灣打熱身賽，28、29日將與今年拿下亞洲棒球錦標賽冠軍的中華隊班底交手，亞錦中華隊陣中旅外及入選12強賽球員離隊，也補進潛力球員，包括今年U18世界盃中華隊冠軍班底投手余謙。

古巴隊30日將與中職新軍味全龍隊交手，31日則與中信兄弟碰頭，兄弟隊由二軍總教練林威助領軍，兄弟隊帶12名投手，鄭佳彥、蔡齊哲、陳柏豪今年都有跟著球隊打中一軍總冠軍賽，今年季中選秀選入的投手魏碩成也將亮相。

古巴隊陣中教練團也有亮點，前古巴名投拉佐（Pedro Luis Lazo Iglesias），球員時期多次入選古巴國家代表隊，為此次12強賽古巴隊投手教練。古巴隊今天安排練球，28日至31日4場比賽皆在新莊棒球場舉行，比賽時間為晚間6時30分開打，交流賽現場售票，全場不分區300元。（編輯：管中維）1081027