薛哲頸部痙攣臨時缺陣 國民世界大賽換羅斯先發

華盛頓國民的明星投手薛哲27日因為頸部和背部痙攣未能在世界大賽第5戰登板，球隊緊急決定由羅斯（圖）入替先發。（共同社提供）

（中央社華盛頓27日綜合外電報導）美國職棒大聯盟MLB華盛頓國民的明星投手薛哲（Max Scherzer），因為頸部和背部痙攣，未能在今天世界大賽第5戰先發，球隊緊急決定由羅斯（Joe Ross）入替。

7戰4勝制的美國職棒大聯盟MLB世界大賽，國民首戰派出35歲的薛哲先發，投5局失2分，終場仍以5比4在客場擊敗休士頓太空人，拿下重要的勝利。

系列賽目前打完前4場，雙方2比2平手，無論今天戰果如何，接下來的比賽都將移師太空人主場進行，薛哲的缺陣對國民來說將是很大的損失。

國民隊總教練馬丁尼茲（Dave Martinez）說：「對薛哲來說，這樣的方式錯過比賽代表他一定很痛。他真的很沮喪，且很想要和隊友在場上一起奮戰。」

本季例行賽，薛哲戰績11勝7敗，防禦率2.92，三振保送比是全聯盟最佳的7.364。

今年是薛哲連續7年入選明星賽，他是3屆象徵年度最佳投手的賽揚獎得主，並曾拿過3次國聯三振王。

馬丁尼茲表示，儘管薛哲7月因為上背部拉傷而被列入傷兵名單，但這次的傷與先前得傷勢並無關連。

馬丁尼茲說：「薛哲昨天和訓練員試了各重方式治療，但他今天早上醒來情況卻變得更糟，他立即告訴我們他傷得不輕。」（譯者：李晉緯/核稿：蔡佳敏）1081028