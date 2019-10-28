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全球LPGA名將來台參賽 蔡總統：多體驗風景美食

最新更新：2019/10/28 20:44

（中央社記者龍柏安台北28日電）總統蔡英文今天出席2019台灣裙襬搖搖LPGA賽選手歡迎晚宴時表示，相信比賽一定會很精彩，也希望選手和媒體在比賽之餘，多體驗台灣的風景、美食與台灣人滿滿的熱情。

台灣裙襬搖搖LPGA賽總獎金達220萬美元（約新台幣6784萬元），將於10月31日到11月3日在林口美麗華高爾夫鄉村俱樂部進行4天競桿，今年LPGA年度5大賽冠軍得主全部齊聚台灣，卡司堪稱歷年最強，世界排名前10名的名將當中，就有8人來台參賽。

今晚大會在台北市W飯店舉行歡迎晚宴，蔡總統致詞時強調，台灣裙襬搖搖LPGA今年邁入第9年，是台灣等級最高、獎金最高、競技水準最出色的高爾夫國際賽，「我曾經在比賽現場體驗過推桿，能近距離欣賞到高強度世界級的精彩比賽，確實是一件很幸福的事。」

蔡總統也說，相信比賽一定很精彩，也預祝每名選手都能在球場發揮最佳實力，加上今年賽事共有超過200名國內外媒體報名採訪，「希望在比賽之餘，選手和媒體都可以多體驗台灣風景和美食，跟台灣人滿滿的熱情。」

蔡總統2年前除了到現場觀賽，甚至還下場小試身手，在果嶺上展現一推進洞的球技，雖然今年比賽她因行程滿檔，無法親臨現場看球，但她仍幽默地說：「2017年參加時，一桿推進洞的紀錄還想繼續保持住。」（編輯：洪學廣/卞金峰）1081028

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