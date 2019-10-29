台灣LPGA 徐薇淩：帶著去年經驗打好每一球

（中央社記者黃巧雯新北29日電）2019台灣裙襬搖搖LPGA將於31日點燃戰火，旅美高球女將徐薇淩去年一度並列領先，最終以第6名作收，她今年背負各界期待捲土重來，期許自己帶著去年經驗去打好每一顆球。

2019台灣裙襬搖搖LPGA將於10月31日至11月3日在美麗華高爾夫鄉村俱樂部登場，今年賽事齊聚5大滿貫賽冠軍。今天開賽記者會也找來全日空錦標賽與愛維養錦標賽冠軍高真榮、女子PGA錦標賽冠軍葛林（Hannah Green）、英國公開賽冠軍涉野日向子以及尋求衛冕的科達（Nelly Korda）與會。徐薇淩除了與眾家好手一同享用珍珠奶茶外，也教其他選手用中文高喊「裙襬搖搖，讚」。

裙襬搖搖高爾夫基金會長王政松致詞時表示，今年是裙襬搖搖高爾夫基金會與LPGA賽事的合約最後一年，而基金會也與LPGA有共識再合作3年，希望能將LPGA在台灣的賽事帶到更高的境界，除了成為台灣最吸引人的一場賽事外，最終目標期待今年決賽日觀眾達到5萬人入場，打破且樹立亞洲LPGA觀眾入場數里程碑。

徐薇淩今年再度參加LPGA裙襬搖搖賽事，去年前3輪結束，仍並列第一，卻在最終輪失守，僅拿下第6名，今年在各界期待下再度挑戰金盃。

徐薇淩分享昨天體能教練曾告訴她的一席話，「要帶著去年經驗，但不要帶著去年包袱」，作為本週參賽的座右銘。她希望帶著去年經驗去打好每一顆球，但不要讓球場以外的東西影響她太多，並期待第4輪可以捧著獎盃。

談到在美麗華高爾夫球場策略，徐薇淩認為，必須有耐心，「有些球場可比較積極進攻，但美麗華不是一個這樣子球場」。

徐薇淩舉例，很多3桿洞伴隨著大型沙坑，加上考量現場起風等因素，「保守打絕對是得分的要素」。（編輯：張雅淨）1081029