NCAA批准 美大學運動員可代言產品獲取報酬

（中央社印第安納波利斯市29日綜合外電報導）規範美國大學體育活動的全美大學體育聯盟（NCAA）理事會今天批准一項新規定，同意美國大學運動員可以從品牌贊助或代言中獲利。

美國大學運動員原本受到限制，無法分享因他們的表現帶來的財務報酬。在針對此事投票決定前，NCAA面對越來越大的壓力。

規定的改變將讓美式足球及籃球等受到高度矚目運動的運動員受益，也將為媒體、學校、教練和NCAA本身帶來數十億美元計的廣告和收入。

美國職籃NBA洛杉磯湖人球星詹姆斯（LeBron James）在推特（Twitter）上寫到說：「今天對大學運動員來說是美好的一天，未來也都將如此。」

詹姆斯沒有進入大學球隊打球，而是在高中畢業後，直接進入NBA打職業賽，他對這次的改變保持審慎讚許態度，認為這「不是勝利，而是個開始」。

加州已經通過一項法令，准許學生運動員賺取代言費。NCAA將維護大學運動在純業餘狀態視為其任務之一，因此長期以來一直禁止這種行為。

大多由大學代表組成的NCAA理事會投票通過，允許學生運動員以個人名義、公眾形象和肖像獲利，並指示所屬的3個部門在2021年1月前更新他們的規章。

位在印第安納波利斯市的NCAA，去年公布獲利超過10億美元，其中約80%來自電視轉播和行銷權利金。（譯者：李晉緯/核稿：徐崇哲）1081030