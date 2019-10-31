裙襬搖搖LPGA 業餘女將侯羽桑台將最佳

（中央社記者龍柏安台北31日電）2個月前，旅美業餘高球女將侯羽桑才在中國信託女子公開賽奪冠，這次2019台灣裙襬搖搖LPGA高球賽，她維持高檔手感，在首回合打完以低於標準2桿的70桿，並列14。

總獎金220萬美元（約新台幣6755萬）的2019台灣裙襬搖搖LPGA高球賽，今天在林口美麗華鄉村高爾夫俱樂部開打，目前在美國亞利桑那大學就讀二年級的侯羽桑，首輪打完以4鳥、2柏忌，低於標準2桿的70桿並列14，也是台灣排名最佳的球員。

今天林口飄著細雨、風勢又強，侯羽桑笑說，這裡的天氣果然一如她預期，因此之前練習時，就有特別觀察每一洞風勢，之前犯過的錯誤也有特別注意，首輪打完，她坦言仍有好有壞，接下來，「希望把好的部分維持下去，壞的則要調整改進」。

旅日高球名將盧曉晴，今天在強風襲擊下，長桿有些失控，讓她開球不是偏左就是偏右，一整天都歪來歪去，她共打下3鳥、3柏忌，一來一往全扯平，最後以持平的72桿做收，和業餘女將安禾佑並列29名。

賽後盧曉晴開玩笑地表示，今天自己最滿意的，「就是沙坑救球。」第9洞她開球就下水，罰桿後又打進沙坑，所幸她順利救起打上果嶺，一推進洞吞下柏忌成功止血，仍算是本日代表作。

最後收尾的第18洞，盧曉晴又遭遇亂流，她開球偏右掉進紅線外的長草障礙區，她選擇罰桿脫困，最後又吞苦柏忌，也把賺來的桿數都吐了回去。

在狀態不盡理想的前提下，最後仍以平標準桿做收，盧曉晴坦言，如果以最後的成績來看，「自己算可以接受」。（編輯：張芷瑄）1081031