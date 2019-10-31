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備戰東京奧運 體育署組團赴日考察場館

最新更新：2019/10/31 18:57

（中央社記者黃巧雯台北31日電）為備戰2020東京奧運，教育部體育署長高俊雄今天表示，體育署10月4日至10日組團前往日本東京考察競賽場館，確認場地現況、瞭解競賽場地交通路線與後勤團隊住宿等。

為期7天考察活動中，考察團實地了解射箭、棒球、高爾夫、划船、輕艇、桌球、體操、柔道、空手道及網球等10項運動種類，包括練習場開放時間與申請、選手村到比賽場館交通規劃及車程、競賽場地餐點規劃、各競賽種類器材設備使用廠牌、後勤人員DAY PASS申請程序等資訊。

考察團也進入部分競賽場地，像是瞭解射箭賽場決賽場背板及地板顏色、射程及標靶相關距離，高俊雄透露，未來國訓中心也將仿照奧運射箭決賽場地布置。

高俊雄表示，去年雅加達亞運期間曾租下靠近比賽場地的蘇丹公寓，這次奧運期間也租下東京媽祖廟民宿，民宿將於今年11月底完工，屆時將可提供5間房間給工作支援團隊，預計包棟可住近50人。

另外，考量高爾夫球競賽場地距離選手村車程約80分鐘，體育署競技運動組組長洪志昌指出，在距離比賽場地20分鐘處，同樣已為選手及支援團隊向飯店訂下8間單人房。（編輯：張芷瑄）1081031

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