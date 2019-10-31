林威助將領軍冬盟中職聯隊 每個崗位都認真做好

（中央社記者楊啟芳新北31日電）世界12強賽古巴隊今天在新莊棒球場與中信兄弟交手，領軍的林威助表示，帶二軍2年來球員態度和拚勁都有變好，之後還要帶領冬盟中職聯隊，「不管哪一個崗位，都會認真做好」。

林威助於2017年球季結束後退休，去年開始接任二軍總教練，連續2年都帶領二軍拿下總冠軍。由於目前兄弟還沒決定一軍總教練人選，今天與古巴隊的比賽，先由林威助帶領，之後還會領軍中職聯隊，準備11月底開打的亞洲冬季棒球聯盟。

由於與古巴隊的比賽名單有限制人數，此戰兄弟帶了28人，包含12名投手，林威助說：「我也想帶全部的選手來，讓比較年輕的二軍球員，可以看一下對方的打擊、守備等，搞不好他們未來也會成為國家代表隊。」

帶領二軍2年來，林威助認為，感受得到球員的態度、拚勁都有變好，自己也是從一開始慢慢學習擔任教練，每天只想著讓球員成長，但他笑說：「教練的壓力還是無法習慣，每場比賽的起伏太大了。」

對於兄弟二軍的絕佳戰績，林威助說：「只要技術、心智穩定，其實戰績自然會變好，他們成長滿多的。」他認為，投手群中進步最多的是廖乙忠，陳柏豪也有適時補上一軍的位置。

接下來林威助要開始冬盟中職總教練的任務，他表示，雖然有來自4隊的選手，但還是會跟他們強調，態度、拚勁放第一，還有禮貌、尊重等，他也說：「我希望選手能向日本頂尖的選手學習，像是投球尾速、纏鬥能力等。」

林威助已繳交冬盟球員名單給聯盟，不過還沒正式公布，他坦言，陣中先發投手只有4、5個，尤其又有二軍沒遇過的單週6連戰，確實是一種挑戰，不過他說：「不管是哪一個崗位，我都會認真做好，為公司、台灣棒球做出貢獻。」

至於之前兄弟一軍總教練伯納受訪時行為舉止不妥的爭議，兄弟領隊劉志威今天表示，近1、2天會對於伯納的去留做出決定。（編輯：張芷瑄）1081031