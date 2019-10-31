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兄弟新秀魏碩成調整為先發 期待冬盟難得機會

最新更新：2019/10/31 20:16
中華職棒中信兄弟隊22歲投手魏碩成（圖）是備受矚目的新秀，二軍總教練林威助31日表示，希望明年把魏碩成調整為先發投手。中央社記者楊啟芳攝　108年10月31日
中華職棒中信兄弟隊22歲投手魏碩成（圖）是備受矚目的新秀，二軍總教練林威助31日表示，希望明年把魏碩成調整為先發投手。中央社記者楊啟芳攝　108年10月31日

（中央社記者楊啟芳新北31日電）中信兄弟投手魏碩成是備受矚目的新秀，雖然目前是中繼投手，不過教練林威助希望明年可以調整為先發，並從冬盟開始嘗試，魏碩成說：「是很難得的機會，想吸取各國的優點。」

中信兄弟今天在新莊棒球場與世界12強賽古巴隊進行熱身賽，今年季中選秀兄弟第2指名魏碩成也有在名單中。魏碩成指出，一開始秋訓時沒辦法馬上進入狀況，而且會很緊張，但到後來已經知道怎麼調整，慢慢跟上節奏。

到了球季末，富邦悍將的江國豪、Lamigo桃猿的蘇俊璋都已經升上一軍，同樣是今年進職棒的魏碩成坦言，「也想要趕快上去，有點太急，但教練也跟我溝通，不用這麼著急」。

之前魏碩成在二軍出賽過3場，第一場投0.2局失了2分，他表示，第一場因為想要求表現，導致投球內容不好，不過經教練提醒調整心態，後2場就開始好轉。魏碩成也在教練的安排下，改善投球方式、機制及體能等。

雖然魏碩成剛進職棒時定位在中繼投手，不過二軍總教練林威助表示，「他還年輕，明年會讓他調整為先發投手，去打冬季聯盟也會是先發，但不確定丟幾局，投1局算1局」。

魏碩成則說，希望冬盟時可以吸取各國選手的優點，成為自己的東西，「這是很難得的機會，有日本、韓國的好手，趁比賽改善自己缺點，希望能投愈長愈好，但不會要求投多好，只要穩穩的就好，每場落差不要太大」。（編輯：張芷瑄）1081031

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